Группа «ФК Открытие» завершила объединение своих НПФ Теперь есть только НПФ «Лукойл-Гарант»

Группа «ФК Открытие» завершила объединение своих негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом в пятницу сообщили в НПФ «Лукойл-Гарант».

К «Лукойл-Гаранту» присоединили АО «НПФ электроэнергетики» и АО «НПФ РГС». Работу двух последних прекращена в пятницу, 17 августа. Их права и обязанности полностью перешли «Лукойл-Гаранту». Объединенная организация напомнила, что клиентам не требуется перезаключать свои договоры.

Совокупные активы «Лукойл-Гаранта» составили 585,6 млрд рублей. Количество клиентов объединенного фонда – 7,97 млн человек.

Напомним, «ФК Открытие» заявило о намерении объединить НПФ в январе текущего года. Организация на тот момент уже подала соответствующее ходатайство в ФАС. АО «НПФ «Лукойл-Гарант» сообщил, что объединение может занять шесть месяцев. Председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов отметил, что объединение позволит собрать вместе лучшие практики НПФ.