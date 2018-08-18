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18.08.18 / 16:35 Новости / Россия и мир / Экономика

Крым готовит нормативную базу для ввода курортного сбора с 2019 года

Документы подготовят осенью

Фото mygazeta.com

Республика Крым готовит нормативную базу для ввода курортного сбора с 2019 года. Об этом в субботу сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

В настоящий момент идет подготовка законодательного оформление курортного сбора, передает РИА Новости слова министра. Он отметил, что требуется принять несколько подзаконных изменений и актов. Работу по подготовке документов планируется закончить осенью текущего года.

Напомним, ранее в России ввели курортный сбор. Он начал работать с 1 мая текущего года в ряде регионов. Среди них Краснодарский, Алтайский и Ставропольские края. Крым отложил введение курортного сбора на май 2019 года.

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