В Петербурге станцию метро «Приморская» закрывали на проверку на 40 минут. Об этом в субботу сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».
Сотрудники метро закрыли станцию в 12:14 часов. Причина – обнаружение бесхозного предмета. Он оказался не опасным. «Приморскую» открыли в 12:55 часов.
Напомним, в четверг станцию «Приморская» закрывали на выход. Тогда причина была в технической неисправности эскалатора. Выход со станции не работал около 20 минут.
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