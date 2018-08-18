В Петербурге станцию метро «Приморская» закрывали на проверку на 40 минут Из-за бесхозного предмета

В Петербурге станцию метро «Приморская» закрывали на проверку на 40 минут. Об этом в субботу сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».



Сотрудники метро закрыли станцию в 12:14 часов. Причина – обнаружение бесхозного предмета. Он оказался не опасным. «Приморскую» открыли в 12:55 часов.

Напомним, в четверг станцию «Приморская» закрывали на выход. Тогда причина была в технической неисправности эскалатора. Выход со станции не работал около 20 минут.