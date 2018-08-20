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20.08.18 / 17:01 Новости / Петербург и Ленобласть

На дорогах Ленобласти убрали 6 тыс. кубометров отходов за лето

Автомобилисты выбрасывают пищевые отходы, пластик, изношенные шины и стройматериалы

Дорожные службы Ленобласти убрали более 6 тыс. кубометров мусора в течение лета. Об этом в понедельник сообщает правительство региона.

Больше всего свалок было на трассах Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Ломоносовского и Тосненского районов. Чаще всего автомобилисты выбрасывают на дороги пищевые отходы и пластиковую упаковку, а также изношенные шины и строительные материалы.

Добавим, за прошедшую неделю, с 13 по 19 августа, с улиц Петербурга убрали почти 3 тыс. тонн отходов. Среди них 2,4 тонн смета и 507 тонн мусора. В настоящее время в городе работают около 800 работников ручного труда и 340 единиц техники.

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