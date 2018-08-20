«Ромир»: В июле средний чек российского покупателя достиг минимума за два года Составил 496 рублей

В июле 2018 года средний чек российского покупателя достиг минимального значения за два года. Об этом в понедельник сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

Индекс среднего чека составил 496 рублей. Средний чек снижается четвертый месяц подряд.

По сравнению с июнем величина среднего чека уменьшилась на 3,3% или 17 рублей. Если учитывать официальную инфляцию, то средний чек сократился на 3%.

Год к году показатель снизился на 1,4% или на 7 рублей. Последний раз чек опускался ниже 500 рублей в марте 2016 года.

В столице индекс снизился на 1,2% до 677 рублей. В Петербурге – на 7% или до 636 рублей. В других городах-миллионниках величина чека упала на 3%. Снижение показателя произошло при покупках как в дискаунтерах, так и в гипермаркетах и супермаркетах.

Отметим, ранее «Ромир» отметил, что в июле в России сократилось количество семей, которые могут позволить себе «простые удовольствия». Однако те, кто решил не отказываться от привычных товаров, нарастили объем покупок. Это следует из индекса «Кофе с молоком», который изучает динамику покупок шоколада, кофе, молока и бутилированной воды.