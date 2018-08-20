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20.08.18 / 19:27 Новости / Общество / Россия и мир

Суд арестовал бывшего замгендиректора РКК «Энергия»

До 16 октября

Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего замгендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова. Решения принято в понедельник.

Белобородов арестован до 16 октября, передает «Интерфакс». Заместителя гендиректора вместе с двумя подельниками подозревают в покушении на особо крупное мошенничество. Подельниками являются специалист по противодействию коррупции отдела внутренних расследования контрольно-ревизионного департамента РКК «Энергия» Олег Пыльнов и один из сотрудников организации Илья Шендерей.

Напомним, накануне Следственный комитет сообщил, что подозревает Белобородова и двух его подчиненных во взяточничестве. Ранее в понедельник СК заявил, что у замгендиректора РКК «Энергия» были проведены обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него меченные купюры общей суммой 500 тыс. рублей. Также у него обнаружили евро и доллары.

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