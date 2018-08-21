В Ленобласти предложили дать льготникам первоочередное право на прием в детсады Дрозденко поручил разработать предложения в течение двух недель

В Ленобласти предложили дать льготникам первоочередное право на прием в детсады в районах интенсивной жилой застройки. С таким предложением во вторник выступил губернатор области Александр Дрозденко.

Губернатор поручил разработать предложения по изменению правил приема в детские сады, чтобы решить проблему очередей. «Я считаю, что нужно ввести принцип общей очереди из льготников и не льготников, а зачислять претендентов по принципу 50 на 50, а не по остаточному принципу. С моей точки зрения, определяющим фактором должна быть дата подачи заявления», — уточнил Дрозденко. Предложения должны разработать в течение двух недель.

Отметим, в рамках решения проблемы очередей в детсады в районах интенсивной застройки Ленобласти открывают новые дошкольные учреждения. Также правительство региона выкупает готовые здания детских садов у застройщиков.