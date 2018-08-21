Спрос на аренду элитного жилья в Петербурге в I полугодии 2018 года вырос на 20% год к году Цена увеличилась на 5%

Спрос на аренду элитного жилья в Петербурге в I полугодии текущего года вырос на 20% год к году. Об этом во вторник сообщили аналитики группы Active.

Стоимость же аренды увеличилась на 5% год к году. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры – на 43%. Их стоимость составила 96 тыс. рублей. Цена на аренду двухкомнатной квартиры выросла на 20%. При этом, четырех- и пятикомнатные квартиры подешевели на 12% и 6% соответственно.

По мнению аналитиков, изменение структуры спроса связано с тремя основными факторами. В частности, проведение чемпионата мира по футболу и повышение деловой активности в Петербурге. Также повлияло изменение структуры предложений: в новых элитных жилых комплексах стало больше квартир с одной спальней и меньше – с тремя.

Чаще всего арендаторы снимают элитные квартиры в Петроградском районе. Доля спроса там составила 35%. Затем по популярности идет Центральный район – 33%. У остальных районов доли не превысили 10%: Василеостровский – 95, Московский – 7%, Приморский – 5% и Адмиралтейский – 3%.

Добавим, ранее консалтинговой компании Knight Frank сообщила о росте продаж элитного жилья в Петербурге. В I полугодии текущего года продажи выросли на 4% год к году. Всего за этот период продано 21,8 тыс. кв.м недвижимости. Средний бюджет сделки – 41,2 млн рублей.