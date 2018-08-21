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21.08.18 / 09:25 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«ТЭК СПб» сообщил о проведении испытаний в Московском районе

Это предпоследнее испытание

Фото АБН

ГУП «ТЭК СПб» сообщил о проведении испытаний в Московском районе Петербурга. Соответствующее заявление организация сделала во вторник.

Испытания пройдут во вторник, 21 августа. Компания проверит магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети. Участок проверки – район Авиагородка и границы улиц Штурманская, Пилотов, Домодедовская и Взлётная.

Отметим, всего «ТЭК СПб» планировала провести 250 испытаний в текущем году. По данным на 20 августа, проведено 248 испытаний. Добавим, накануне стало известно об аукционе организации на проведение реконструкции теплосетей в Коломягах. Максимальная сумма контракта – 518 млн рублей.

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