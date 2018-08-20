ГУП «ТЭК СПб» объявил аукцион на реконструкцию теплосети в Коломягах Начальная цена – 518 млн рублей

ГУП «ТЭК СПб» объявил аукцион на реконструкцию теплосети в Коломягах. Об этом стало известно в понедельник из документов сайта госзакупки.

Заявки на участие принимают до 3 сентября. Итоги конкурса подведут 7 сентября. Максимальная цена контракта – 518 млн рублей.

Победитель аукциона должен будет провести реконструкцию магистральной тепловой сети на Вербной улице от ТК-34К1 у у Репищевой улицы до ТК-34К2А у Новоколомяжского проспекта. Также требуется сделать вводы в два квартала Приморского района Петерьбурга: 11А и 12А. Работы необходимо завершить в октябре следующего года.

Отметим, с начала текущего года ГУП «ТЭК СПб» модернизировала 80 км тепловых сетей. Стоимость работ составила 3,9 млрд рублей. Всего в текущем году запланировано провести работы с 135 км теплосетей. Добавим, с 1 августа организация планировала перейти на прямые расчеты с жальцами 86 домов.