Все новости

20.08.18 / 20:41 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ГУП «ТЭК СПб» объявил аукцион на реконструкцию теплосети в Коломягах

Начальная цена – 518 млн рублей

Фото АБН

ГУП «ТЭК СПб» объявил аукцион на реконструкцию теплосети в Коломягах. Об этом стало известно в понедельник из документов сайта госзакупки.

Заявки на участие принимают до 3 сентября. Итоги конкурса подведут 7 сентября. Максимальная цена контракта – 518 млн рублей.

Победитель аукциона должен будет провести реконструкцию магистральной тепловой сети на Вербной улице от ТК-34К1 у у Репищевой улицы до ТК-34К2А у Новоколомяжского проспекта. Также требуется сделать вводы в два квартала Приморского района Петерьбурга: 11А и 12А. Работы необходимо завершить в октябре следующего года.

Отметим, с начала текущего года ГУП «ТЭК СПб» модернизировала 80 км тепловых сетей. Стоимость работ составила 3,9 млрд рублей. Всего в текущем году запланировано провести работы с 135 км теплосетей. Добавим, с 1 августа организация планировала перейти на прямые расчеты с жальцами 86 домов.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,148 seconds.