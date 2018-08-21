«Уралкалий» объявил о готовности купить контрольную долю в команде «Формулы-1» Force India Или выкупить ее полностью

Производитель калия «Уралкалий» объявил о готовности приобрести контрольную долю в команде Force India Formula One Team Limited. Об этом во вторник сообщили в компании.

Также «Уралкалий» заявил о готовности выкупить 100% акций команды. Компани я уже подготовила конкурсную заявку с двумя альтернативными сценариями и предложила провести торги с закрытыми конвертами.

Менеджмент «Уралкалия» недоволен действиями внешних управляющих Force Indiaю. Компания отмечает, что действия управляющих могут не отвечать интересам спорта в целом, а также кредиторов и акционеров команды.

В начале августа внешние управляющие команды выставили «Уралкалию» несколько условий по приобретению акций. Компания назвала их «невыполнимыми». Условия предполагают, в частности, менее чем за две недели получить согласие от 13 индийских банков на внесение изменений в решение британского суда об отмене проведения торгов. Команда Force India выступает в «Формуле-1» с 2008 года.