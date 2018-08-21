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21.08.18 / 18:24 Новости / Петербург и Ленобласть

ЖКС Невского района задолжал «Водоканалу» Петербурга 260 млн рублей

Жилкомсервис Кировского района задолжал «Водоканалу» 230 млн рублей

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» представило списки задолженностей абонентов предприятия по состоянию на 1 августа. Самая крупная задолженность у ЖКС №1 Невского района – она составила 260 млн рублей, сообщает «Водоканал» во вторник.

Следующее место в списке должников занял ЖКС №1 Кировского района – долг коммунального сервиса составил 230 млн рублей. Среди промышленных потребителей самый большой долг насчитали у АО «Ломо» (6,2 млн рублей) и ЗАО «Агентство Шушары» (5,1 млн рублей).

Напомним, при неоплате задолженности, которая превышает два расчетных периода, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» может ограничить или прекратить холодное водоснабжение и водоотведение абонента. Полный список должников опубликован на сайте «Водоканала».  Также, в личном кабинете, физические лица могут оплатить задолженность.

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