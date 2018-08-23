СК ходатайствовал о заочном аресте предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга Обвинение составлено по статье, не связанной с организацией терактов

Следственный комитет России ходатайствовал о заочном аресте Сирожиддина Мухтарова, который, по данным СМИ, известен как Абу Салах, и которого называли предполагаемым заказчиком взрыва в петербургском метро. Об этом в четверг сообщили в Басманном суде Москвы.

Обвинение Мухтарову предъявили по части 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие в террористической деятельности». Она связана со склонением к терроризму и вербовкой террористов.

Также Басманный суд получил ходатайство о заочном аресте Б.М. Мухтарова, которого СМИ назвали братом Сирожиддина Мухтарова. Ему предъявлено обвинение в организации теракта, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также их незаконном изготовлении – всего по девяти преступлениям, указывает РИА Новости.

Ранее причастность Сирожиддина Мухтарова к теракту подтверждали ФСБ и СК. Следствие по делу о теракте завершено. В настоящий момент идут суды.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 16 человек, включая предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова.