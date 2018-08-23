Все новости

23.08.18 / 18:08 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

СК ходатайствовал о заочном аресте предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга

Обвинение составлено по статье, не связанной с организацией терактов

Сюжет:

Следственный комитет России ходатайствовал о заочном аресте Сирожиддина Мухтарова, который, по данным СМИ, известен как Абу Салах, и которого называли предполагаемым заказчиком взрыва в петербургском метро. Об этом в четверг сообщили в Басманном суде Москвы.

Обвинение Мухтарову предъявили по части 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие в террористической деятельности». Она связана со склонением к терроризму и вербовкой террористов.

Также Басманный суд получил ходатайство о заочном аресте Б.М. Мухтарова, которого СМИ назвали братом Сирожиддина Мухтарова. Ему предъявлено обвинение в организации теракта, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также их незаконном изготовлении – всего по девяти преступлениям, указывает РИА Новости.

Ранее причастность Сирожиддина Мухтарова к теракту подтверждали ФСБ и СК. Следствие по делу о теракте завершено. В настоящий момент идут суды.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 16 человек, включая предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.