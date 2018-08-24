Суд продлил задержание главе МО «Смольнинское» по делу о мошенничестве на 9 млн рублей По ходатайству защиты

Куйбышевский районный суд Петербурга на 72 часа продлил арест главе администрации МО «Смольнинское» Наталье Смирновой, которую обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом в пятницу сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В пресс-службе уточнили, что задержание продлено по ходатайству защиты. Сторона защиты предоставит материалы, характеризующие личность обвиняемой и документы, подтверждающие возможность избрания меры в виде домашнего ареста.

По версии следствия, в 2015 году Наталья Смирнова помогла компании “Инвест+” победить в конкурсе на благоустройство внутридомовой территории домов, расположенных в муниципалитете. В итоге “Инвест+” получила порядка 80 млн рублей. Из них около 8,9 млн рублей – в счет оплаты фактически невыполненных работ и неиспользованных материалов. После этого, считает следствие, Смирнова с соучастником договорилась похитить деньги, поступившие на счет “Инвест+” в качестве оплаты фактически невыполненных работ. Добавим, следователи ГУ МВД задержали Смирнову накануне.