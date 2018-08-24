Все новости

24.08.18 / 20:21 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд продлил задержание главе МО «Смольнинское» по делу о мошенничестве на 9 млн рублей

По ходатайству защиты

Куйбышевский районный суд Петербурга на 72 часа продлил арест главе администрации МО «Смольнинское» Наталье Смирновой, которую обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом в пятницу сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В пресс-службе уточнили, что задержание продлено по ходатайству защиты. Сторона защиты предоставит материалы, характеризующие личность обвиняемой и документы, подтверждающие возможность избрания меры в виде домашнего ареста.

По версии следствия, в 2015 году Наталья Смирнова помогла компании “Инвест+” победить в конкурсе на благоустройство внутридомовой территории домов, расположенных в муниципалитете. В итоге “Инвест+” получила порядка 80 млн рублей. Из них около 8,9 млн рублей – в счет оплаты фактически невыполненных работ и неиспользованных материалов. После этого, считает следствие, Смирнова с соучастником договорилась похитить деньги, поступившие на счет “Инвест+” в качестве оплаты фактически невыполненных работ. Добавим, следователи ГУ МВД задержали Смирнову накануне.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.