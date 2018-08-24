В Петербурге задержали главу МО «Смольнинское» по делу о мошенничестве на 9 млн рублей Накануне в администрации муниципалитета проходили обыски

В Петербурге следователи ГУ МВД задержали главу муниципального образования «Смольнинское» в рамках дела о мошенничестве на 9 млн рублей. Об этом в полиции сообщили накануне.

Следователи утверждают, что руководитель МО вступила в сговор с главой некоей компании и создала условия для победы этой фирмы в открытом конкурсе на контракт по благоустройству дворовых территорий. Также, по версии следствия, для этого тендера были подделаны документы.

Отметим, в МВД напрямую не говорят о задержании главы «Смольнинского». Речь идет о главе администрации одного из муниципальных образований Центрального района. Но накануне СМИ писали, что в МО «Смольнинское» прошли обыски. Силовики изучали как раз контракты на благоустройство территорий 2015-2016 годы.