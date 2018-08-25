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25.08.18 / 20:01 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Минюст: В среднем петербургский нотариус зарабатывает 1,3 млн рублей в месяц

За прошлый год они заработали 5,1 млрд рублей

Фото АБН

В среднем петербургский нотариус зарабатывает 1,3 млн рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Минюста России.

В прошлом году нотариусы Петербурга совместно заработали 5,1 млрд рублей, передает «Фонтанка». Всего в городе 320 нотариусов. Каждый заработал за прошлый год в среднем 16,2 млн рублей. Выручка выросла на 29% год к году.

Добавим, согласно данным петербургского комитета по экономической политике и стратегическому планированию, средняя зарплата в городе в прошлом году составила около 54,4 тыс. рублей. Это на 11% больше показателя 2016 года. Также уровень зарплаты в Петербурге на 40% выше средней по России. Средняя зарплата петербургских чиновников в прошлом году составила около 87,5 тыс. рублей.

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