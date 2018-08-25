Маск: Tesla останется публичной компанией

Илон Маск сообщил, что Tesla останется публичной компанией. Соответствующее заявление опубликовано в блоге организации.

Маск сделал заявление на заседании совета директоров. Акционеры согласились с его решением. Глава Tesla отметил, что по полученным им сообщениям — большинство акционеров выступают за сохранение статуса публичной компании.

По словам Маска, он и ранее знал о сложности преобразования Tesla в частную компанию. После консультации глава организации понял, что процесс будет еще более сложным и затратным.

Напомним, ранее Маск заявил о намерении выкупить акции компании. По его мнению, это помогло бы организации развиваться более стабильно. Часть акционеров выступили против такого решения. Накануне СМИ сообщили, что Маск нанял для консультации по вопросу выкупа банк Morgan Stanley.