«Газпром нефть» объявила конкурс на использование ИИ в нефтедобыче с призовым фондом 1,5 млн рублей Конкурс проведут в две сессии

Научно-технический центр «Газпром нефти» и «Иннопрактика» объявили конкурс Gazprom neft SmartOil Contest на лучшее использование технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности нефтедобычи. Об этом стало известно в воскресенье.

Участниками конкурса могут стать специалисты по машинному обучению, а также студенты, которые получают образование в сфере IT и нефтяной отрасли, передает РИА Новости. Призовой фонд конкурса составляет порядка 1,5 млн рублей.

Конкурс будет проводиться в летнюю и осеннюю сессии, каждая из которых будет включать заочный и очный этапы. Десять участников-победителей заочных этапов смогут представить свои проекты жюри. На очных этапах выберут по семь победителей, которые получат денежные призы.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» запустит образовательные программы с технологиями виртуальной реальности. Партнерами проекта станут HTC и Modum LAB. Ожидается, что инвестиции «Газпром нефти» составят порядка 20 млн рублей. На первом этапе компания планирует обучить 12 тыс. человек.