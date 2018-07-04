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04.07.18 / 16:35 Новости / Россия и мир

«Газпром нефть» и HTC запустят образовательные программы с технологиями виртуальной реальности

Инвестиции в проект составят более 20 млн рублей

«Газпромнефть – смазочные материалы», оператор бизнеса масел «Газпром нефти», вместе с HTC и Modum LAB запускают пилотный проект по созданию цифровых образовательных программ с использованием иммерсивных технологий, обеспечивающих полный эффект присутствия в виртуальной среде. Об этом в «Газпром нефти» сообщили в среду.

Инвестиции «Газпром нефти» в проект составят более 20 млн рублей. В первый год действия программы компания планируют обучить порядка 12 тыс. специалистов компаний-партнеров и дистрибьюторов «Газпромнефть-СМ».

В компании рассчитывают, что в рамках проекта появятся программы в формате 3D для создания точных цифровых моделей производственных объектов. Специалисты будут учиться в образовательном центре «Газпромнефть — смазочных материалов» — G-Energy Academy.

Напомним, «Газпромнефть — смазочные материалы» поставляет продукцию на конвейеры «КамАЗа», «Ростсельмаша», УАЗа, «БелАЗа». Компания также занимается производством и реализацией судовых масел. «Газпромнефть-СМ» занимает 16% рынка смазочных материалов России.

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