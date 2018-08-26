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26.08.18 / 20:05 Новости / Политика / Россия и мир

Власти Москвы не разрешили сторонникам Навального провести акцию 9 сентября

И не предложили им альтернативной площадки

Фото АБН

Власти Москвы не согласовали заявку сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на проведение акции в столице 9 сентября. Об этом в воскресенье сообщил глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

По его словам, в этот день в центре Москвы запланировано проведение мероприятий, посвященных подготовке празднования Дня города, передает «Интерфакс». Таким образом, проведение шествия по Тверской улице и митинга на Охотном ряду невозможно, уточнил Черников.

Кроме того, Черников добавил, что столичные власти также решили не предлагать заявителям альтернативной площадки для проведения мероприятия. Он пояснил, что организаторы планируют проводить агитацию в ходе акции, что запрещено в день выборов (9 сентября пройдут выборы мэра Москвы).

Добавим, Алексей Навальный объявил о намерении провести всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста в начале августа. Организаторы планировали провести мероприятие в единый день голосования, 9 сентября. Власти Москвы отказались рассматривать заявку сторонников Навального, поскольку она была подана раньше срока. Однако затем столичные власти передумали.

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