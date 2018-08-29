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29.08.18 / 19:08 Новости / Россия и мир

Московская биржа закрылась в зеленой зоне

Индекс МосБиржи - 2348,44; РТС - 1085,01

Фото АБН

В среду торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию вырос на 1,39% и составил 2348,44 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,62%, остановившись на отметке 1085,01 пунктов.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева полагает, что завтра индекс МосБиржи может продолжить рост в район 2350 пунктов, а индекс РТС останется под давлением из-за слабого рубля, и вряд ли продвинется выше 1090 пунктов.

Между тем, в среду российский рубль продолжает падать, в конце дня за один доллар на бирже предлагают 68,12 рублей, за один евро — уже 79,6 рублей. Пары вряд ли остановятся пока не достигнут уровней августа 2015 года, для пары доллар/рубль это отметка 71-72 рубля, для пары евро/рубль 82-83 рубля.

Эксперт считает, что в четверг пары продолжат рост. По прогнозам «Альпари», доллар будет торговаться на отметке 68,4 рублей, а евро вплотную приблизится к 80 рублям.

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