Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс МосБиржи - 2348,44; РТС - 1085,01

В среду торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию вырос на 1,39% и составил 2348,44 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,62%, остановившись на отметке 1085,01 пунктов.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева полагает, что завтра индекс МосБиржи может продолжить рост в район 2350 пунктов, а индекс РТС останется под давлением из-за слабого рубля, и вряд ли продвинется выше 1090 пунктов.

Между тем, в среду российский рубль продолжает падать, в конце дня за один доллар на бирже предлагают 68,12 рублей, за один евро — уже 79,6 рублей. Пары вряд ли остановятся пока не достигнут уровней августа 2015 года, для пары доллар/рубль это отметка 71-72 рубля, для пары евро/рубль 82-83 рубля.

Эксперт считает, что в четверг пары продолжат рост. По прогнозам «Альпари», доллар будет торговаться на отметке 68,4 рублей, а евро вплотную приблизится к 80 рублям.