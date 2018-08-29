Россельхознадзор уничтожил 112 кг «санкционки» с Мальцевского рынка На товаре было указано, что он произведен в ЕС

Сотрудники управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти обнаружили на Мальцевском рынке товары, запрещенные к ввозу на территорию России. Об этом в ведомстве сообщили в среду.

В результате было изъято 112 кг санкционных колбас и сыров. В Россельхознадзоре уточнили, что товар был произведен в странах-членах Евросоюза, в частности, Италии и Франции. Весь он был уничтожен путем сжигания.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что сжег 500 кг санкционных продуктов. Товар обнаружили в Ивангороде. В частности, сотрудники нашли запрещенные к ввозу в Россию сыры, колбасы, паштет и йогурты. Весь товар был произведен в странах ЕС.