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29.08.18 / 18:42 Новости / Петербург и Ленобласть

Россельхознадзор уничтожил 112 кг «санкционки» с Мальцевского рынка

На товаре было указано, что он произведен в ЕС

рис сыр

Фото: xcook.info

Сотрудники управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти обнаружили на Мальцевском рынке товары, запрещенные к ввозу на территорию России. Об этом в ведомстве сообщили в среду.

В результате было изъято 112 кг санкционных колбас и сыров. В Россельхознадзоре уточнили, что товар был произведен в странах-членах Евросоюза, в частности, Италии и Франции. Весь он был уничтожен путем сжигания.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что сжег 500 кг санкционных продуктов. Товар обнаружили в Ивангороде. В частности, сотрудники нашли запрещенные к ввозу в Россию сыры, колбасы, паштет и йогурты. Весь товар был произведен в странах ЕС.

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