ЦБ исключил из реестра МФО «Домашние деньги» За неоднократные нарушения

Центробанк исключил из реестра микрофинансовых организаций компанию «Домашние деньги». Об этом регулятор сообщил в четверг.

В ЦБ отметили, что компания «Домашние деньги» неоднократно нарушала требования законодательства. Кроме того, она не выполняла указания ЦБ.

Ранее в Северо-Западном ГУ Банка России рассказали, что количество микрофинансовых организаций в СЗФО в апреле-июне сократилось на 6%. К июлю в регионе осталось 226 компаний, из них 221 микрокредитная организация и пять микрофинансовых. Портфель займов МФО на начало июля составлял 8,9 млрд рублей. С начала года он вырос на 20,6%. В структуре портфеля доминируют микрозаймы, выданные физлицам. Сегмент займов до зарплаты за II квартал увеличился на 700 млн рублей до 3,6 млрд рублей.