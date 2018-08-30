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30.08.18 / 21:50 Новости / Россия и мир

«Яндекс» объяснил удаление спорного контента «Газпром-медиа» из поисковой выдачи

Ранее Роскомнадзор пригрозил блокировкой «Яндекс.Видео»

Компания «Яндекс» объяснила удаление спорного контента «Газпром-медиа» из поисковой выдачи. Компания распространила заявление в четверг.

«Яндекс» продолжает считать требования «Газпром-медиа» и Роскомнадзора необоснованными и не соответствующими законодательству. Кроме того, эти требования не помешают распространению пиратства, отмечают в «Яндексе».

Компания приняла решение удалить из поиска все ссылки на странице со спорным видеоконтентом, так как иначе может оказаться заблокирован весь «Яндекс». Большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени, а это yandex.ru, добавляют представители компании.

Предъявленные к «Яндексу» требования неисполнимы, говорит компания, так как «Яндекс» не отличает спорный контент от легального. «»Яндекс» не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Кроме того, «Яндекс» не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, «Яндекс» не может отделить спорный контент от легального. Поэтому среди удаленных нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещен самим правообладателем», — говорится в заявлении.

В «Газпром-медиа» уже заявили, что подадут иск к «Яндексу» о защите прав на контент. В нефтегазовой компании считают, что если иск не будет подан, то ролики могут вернуться в «Яндекс.Видео». Кроме того, в «Газпром-медиа» убеждены, что удалены не все ссылки из поисковой выдачи, и факт их удаления проверит Роскомнадзор, пишет «Интерфакс».

Напомним, телеканалы группы «Газпром-медиа» — ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер» — ранее потребовали заблокировать ресурс «Яндекс.Видео». Телеканалы обнаружили пиратские копии своих сериалов. Роскомнадзор потребовал избавиться от ссылок на спорные видео до вечера 30 августа. Накануне «Яндекс» отказался исполнять требования.

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