Эксперт: На тушение пожаров на нежилых объектах очень влияет исправность технических систем и оперативность сотрудников Главная задача – минимизировать время от начала пожара до начала тушения

На скорость тушения пожаров на любых нежилых объектах, будь то паром или спортивный центр, существенно влияют исправность технических систем и оперативность сотрудников или экипажа. Таким мнением в четверг с АБН поделился директор по науке ГК «Городской центр экспертиз» Алексей Исаков.

«Особенность тушения на плавучих объектах – большая концентрация пожарной нагрузки на единицу площади. Есть чему гореть в больших объемах того, что может гореть. Также особенностью, которая может стать как положительной, так и отрицательной, является стесненность помещений на корабле. С точки зрения облегчения борьбы за живучесть – всегда есть возможность локализовать пожар в каком-то одном помещении. Но все помещения корабля связаны с электрическими кабелями, каналами, трубопроводами. Даже если пожар разбушевался в локализованном помещении, то начинают выгорать кабельные трассы и иногда металл», — сказал Исаков.

«Что касается пожара в Реутове, то пожар охват более 1 тыс. кв. м. Пожар не возникает так, чтобы раз — и в одну секунду. Здесь, видимо, вызывали пожарных так, что пожар успел распространиться. Более того, по строительным нормам и правилам все конструкции должны рассчитываться на пожароустойчивость. Видимо, имела место какая-то нерасторопность персонала. Молниеносно не могут приехать и пожарные расчеты. Если пожар охватил 1 тыс. кв. м, то системы пожарной сигнализации, наверное, или не сработали, или их вообще почему-то не было. Странная ситуация», — заключил эксперт.

Отметим, в среду на этой неделе стало известно о пожаре на пароме компании ANEK Lines. Он двигался из греческого порта Пирея в сторону Крита. На бору парома было 875 пассажиров, 140 членов экипажа и грузовые и легковые авто. Возгорание началось в одном из автомобилей. Судно вернулось в Пирею, никто не пострадал.

Утром в четверг в подмосковском Реутове произошел сильный пожар на теннисном корте. Площадь возгорания выросла с 1 тыс. до 2,4 тыс. кв. м. Крыша теннисного корта обрушилась. Никто из людей не пострадал. Причины пожара установит следствие.