В сквере в центре Петербурга установили памятную табличку Сергею Довлатову С портретом

В сквере имени Сергея Довлатова в центре Петербурга установили информационную табличку. Об этом в воскресенье сообщил депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

На табличке есть краткие сведения о писателе, а также его портрет. Отметим, сквер расположен на Загородном проспекте между домами №№15 и 17.

Напомним, Вишневский предложил назвать этот безымянный сквер именем Сергея Довлатова в прошлом году. В ноябре Топонимическая комиссия согласовала эту инициативу. В свою очередь правительство города поддержало рекомендацию комиссии.