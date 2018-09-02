Все новости

02.09.18 / 16:19 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В сквере в центре Петербурга установили памятную табличку Сергею Довлатову

С портретом

В сквере имени Сергея Довлатова в центре Петербурга установили информационную табличку. Об этом в воскресенье сообщил депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

На табличке есть краткие сведения о писателе, а также его портрет. Отметим, сквер расположен на Загородном проспекте между домами №№15 и 17.

Напомним, Вишневский предложил назвать этот безымянный сквер именем Сергея Довлатова в прошлом году. В ноябре Топонимическая комиссия согласовала эту инициативу. В свою очередь правительство города поддержало рекомендацию комиссии.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.