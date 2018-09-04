Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс МосБиржи - 2 336,38, РТС - 1 082,21

Торги на Московской бирже во вторник закрылись в минусе. Индекс МосБиржи упал на 0,41% и составил 2 336,38 пунктов, а индекс РТС снизился на 0,27% до 1 082,21 пунктов.

Как отмечает Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club, на мировых фондовых площадках 4 сентября преобладала негативная динамика индексов. Основное давление исходит от рисков эскалации торговых войн. Так, уже к концу текущей недели США могут ввести новые пошлины на китайские товары, объемом 200 миллиардов долларов в год.

Рублевый индикатор Мосбиржи к вечеру вторника с начала торгов снижался на 0,5% до 2334 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5% до 1079 пунктов.

По ожиданиям аналитиков, ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2280-2380 пунктов, а РТС – в коридоре 1065-1095 пунктов.