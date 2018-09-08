Apple предупредила о подорожании новых устройств в случае новых пошлин на товары из Китая В компании считают, что пошлины больше ударят по сША

Компания Apple предупредила о возможном подорожании новых устройств в случае, если США введут новые пошлины на товары из Китая. Об этом накануне пишет Bloomberg со ссылкой на письмо компании торгпредству США.

В Apple считают, что новые пошлины больше ударят по США, сократят рост и конкурентоспособность в американской торговле и увеличат цены для американских потребителей. В числе товаров, на которые могут вырасти цены – часы Apple Watch, беспроводные наушники AirPods, настольный компьютер Mac mini, зарядные устройства и адаптеры.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары на общую сумму $267 млрд. Ранее США уже объявили, что введут пошлины на товары из Китая на $200 млрд. Но эти меры еще не вступили в силу. В июле США ввели пошлину в 25% на импорт более 800 наименований товаров из Китая. Китай ответил симметрично.