«Горьковскую» в Петербурге закрывали почти на час Опасных предметов не обнаружили

Станцию метро «Горьковская» в Петербурге закрывали из-за бесхозного предмета почти на час. Об этом в субботу сообщили в «Петербургском метрополитене».

Станцию закрыли в 13:55, а открыли в 14:40. Опасных предметов на станции не нашли.

Напомним, ранее комитет по транспорту запросил 1,5 млрд рублей дополнительного финансирования на 2019 год. Как пояснил глава комитета Александр Головин, дополнительные средства нужны прежде всего на техническое оснащение объектов метрополитена. Конечная цель комтранса — так наладить работу досмотра и видеонаблюдения, чтобы минимально закрывать станции метро в связи с обнаружением бесхозных предметов.