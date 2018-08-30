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30.08.18 / 16:12 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Комитет по транспорту Петербурга запросил 1,5 млрд рублей на борьбу с закрытием станций

В среднем закрывают по три раза в день

Фото АБН

Петербургский комитет по транспорту запросил 1,5 млрд рублей дополнительного финансирования на 2019 год. Запросы ведомство огласило в ходе «нулевых» слушаний бюджета в парламенте, передает корреспондент АБН.

Как позже пояснил журналистам глава комитета Алекасандр Головин, дополнительные средства нужны прежде всего на техническое оснащение объектов метрополитена. Конечная цель комтранса — так наладить работу досмотра и видеонаблюдения, чтобы минимально закрывать станции метро в связи с обнаружением бесхозных предметов. Головин подчеркнул, что и сейчас станции не всегда закрывают: только в том случае, если по видеонаблюдению нельзя отследить, кто забыл предмет, и оценить его опасность.

Отметим, в среднем метро в Петербурге закрывают по три раза в день из-за забытых предметов. К таким мерам администрация подземки прибегнул после теракта в апреле 2017 года и усилений требований к безопасности в 216-ФЗ.

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