Пассажиры опаздывают на поезда из-за перекрытий у Финляндского вокзала В настоящий момент часть улиц до сих пор перекрыты

Пассажиры опаздывают на поезда из-за того, что часть улиц возле Финляндского вокзала были перекрыты в связи с проведением митинга против повышения пенсионного возраста. Об этом в воскресенье передает корреспондент АБН.

Так, одна пара опоздала на поезд «Аллегро», поскольку не смогла пересечь Литейный мост – он был недоступен как для транспорта, так и для пешеходов. Еще одна жительница Петербурга не успела на электричку до Выборга.

Добавим, в настоящий момент, по данным сервиса «Яндекс.Карты», возле Финляндского вокзала перекрыты улицы Комсомола и Академика Лебедева, а также часть Боткинской улицы. Литейный мост, Пироговская и Арсенальная набережные, перекрытые ранее, свободны для транспорта.

В воскресенье в Петербурге проходит митинг сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. Акция началась в 14:00 на площади Ленина. По разным данным, в настоящий момент задержаны от 50 до 100 человек.