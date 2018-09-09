В Петербурге начались задержания на митинге против повышения пенсионного возраста

На площади Ленина возле Финляндского вокзала в Петербурге начались задержания участников митинга против повышения пенсионного возраста. Об этом в воскресенье сообщает «Дождь».
По информации телеканала, площадь заполнил белый дым, предположительно, это могла быть дымовая шашка. Между тем издание «ЗакС.ру» пишет, что на месте много полиции, а на прилегающих улицах припаркованы автозаки, поливальные машины и автомобили с колючей проволкой в кузовах.
Фото: Давид Френкель pic.twitter.com/wGGr1YuZkT
— Телеканал Дождь (@tvrain) 9 сентября 2018 г.
Обновление: Полиция прекратила задержания. На площади, в основном, остались только пенсионеры, передает «Медуза».
Добавим, митинг организован сторонниками политика Алексея Навального. Изначально Смольный согласовал акцию на площади Ленина. Однако позже стало известно, что на площади прорвало трубу. Из-за проведения работ, власти Петербурга предложили организаторам перенести митинг в Удельный парк.
111 SQL queries done. Page generation took 1,839 seconds.