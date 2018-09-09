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09.09.18 / 14:22 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В Петербурге начались задержания на митинге против повышения пенсионного возраста

Участники собрались на площади Ленина

На площади Ленина возле Финляндского вокзала в Петербурге начались задержания участников митинга против повышения пенсионного возраста. Об этом в воскресенье сообщает «Дождь».

По информации телеканала, площадь заполнил белый дым, предположительно, это могла быть дымовая шашка. Между тем издание «ЗакС.ру» пишет, что на месте много полиции, а на прилегающих улицах припаркованы автозаки, поливальные машины и автомобили с колючей проволкой в кузовах.

Обновление: Полиция прекратила задержания. На площади, в основном, остались только пенсионеры, передает «Медуза».

Добавим, митинг организован сторонниками политика Алексея Навального. Изначально Смольный согласовал акцию на площади Ленина. Однако позже стало известно, что на площади прорвало трубу. Из-за проведения работ, власти Петербурга предложили организаторам перенести митинг в Удельный парк.

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