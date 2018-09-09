Все новости

09.09.18 / 18:53 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Великобритания пересматривает инвестиционные визы 700 россиян

Их срок могут сократить, если найдут нарушения

Великобритания пересматривает все визы категории Tier 1 (визы инвестора), которые были выданы до апреля 2015 года, среди них около 700 – это визы, полученные россиянами. Об этом в воскресенье пишет The Observer со ссылкой на источники.

По информации издания, британские власти допускают, что для выдачи виз инвестора придется внести изменения, чтобы эта система продолжила работать в национальных интересах. Источник добавил, что правительство контролирует все инвестиционные визы и может сократить их срок, если найдет доказательства совершения ее владельцем серьезных нарушений.

Издание указывает, что в течение первых семи лет работы программы получения визы Tier 1 широко использовалась для злоупотреблений коррумпированными лицами. С 2008 по 2015 год надлежащие проверки источника богатств получателей таких виз почти не проводились.

Весной СМИ сообщили, что британские власти не продлили инвестиционную визу Роману Абрамовичу. Сообщалось, что официального отказа не было, но сам процесс затянулся. Представители бизнесмена отказались от комментариев.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

108 SQL queries done. Page generation took 0,161 seconds.