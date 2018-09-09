СМИ: Великобритания пересматривает инвестиционные визы 700 россиян Их срок могут сократить, если найдут нарушения

Великобритания пересматривает все визы категории Tier 1 (визы инвестора), которые были выданы до апреля 2015 года, среди них около 700 – это визы, полученные россиянами. Об этом в воскресенье пишет The Observer со ссылкой на источники.

По информации издания, британские власти допускают, что для выдачи виз инвестора придется внести изменения, чтобы эта система продолжила работать в национальных интересах. Источник добавил, что правительство контролирует все инвестиционные визы и может сократить их срок, если найдет доказательства совершения ее владельцем серьезных нарушений.

Издание указывает, что в течение первых семи лет работы программы получения визы Tier 1 широко использовалась для злоупотреблений коррумпированными лицами. С 2008 по 2015 год надлежащие проверки источника богатств получателей таких виз почти не проводились.

Весной СМИ сообщили, что британские власти не продлили инвестиционную визу Роману Абрамовичу. Сообщалось, что официального отказа не было, но сам процесс затянулся. Представители бизнесмена отказались от комментариев.