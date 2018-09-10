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10.09.18 / 15:15 Новости / Россия и мир / Экономика

Минтруд заявил о возможном продлении «заморозки» пенсионных накоплений

До 2021 года

Коллаж АБН

Глава министерства труда Максим Топилин заявил о возможном продлении «заморозки» пенсионных накоплений россиян до 2021 года включительно. Об этом он заявил в понедельник в ходе Восточного экономического форума.

«Заморозку» могут продлить до тех пор, пока правительство не обновит концепцию индивидуального пенсионного капитала, пишет «Интерфакс» со слов Топилина. Министр труда также пояснил, что отмена «заморозки» пенсионных накоплений будет означать, что из бюджета будет произведен трансферт в Пенсионный фонд.

В настоящий момент «заморозка» пенсионных накоплений действует до 2020 года включительно. Накопления формируются за счет страховых взносов работодателей в размере 6% и дохода от их инвестирования. Впервые правительство применило механизм «заморозки» в 2014 году.

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