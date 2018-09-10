Совокупный кредитный портфель Альфа-Банка в Санкт-Петербурге вырос до 117 млрд рублей

Альфа-Банк в Санкт-Петербурге подвел итоги работы за первое полугодие 2018 года.

По итогам первого полугодия совокупный кредитный портфель Альфа-Банка в Санкт-Петербурге составил более 117 млрд. рублей, из которых 94,9 млрд. рублей — кредитный портфель юридических лиц.

Общий объем депозитов и средств на счетах превысил 144,7 млрд. рублей, где доля юридических лиц достигла отметки свыше 61,8 млрд рублей, что является показателем высокого уровня доверия компаний и демонстрирует прирост в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В то же время объем остатков средств на счетах клиентов-юридических лиц до востребования увеличился на 54,4% и достиг 33,7 млрд. рублей.

«Такой рост связан прежде всего с новыми предложениями банка. Стараясь помогать клиентам развить бизнес, мы предлагаем услугу автоматического овердрафта определенного лимита. Для получения продукта клиенту не нужно отдельно обращаться в банк – мы самостоятельно смотрим историю наших отношений и на основании оценки делаем предложение. Для активации предложения клиенту нужно лишь нажать в интернет-банкинге кнопку подтверждения», — комментирует региональный руководитель по малому бизнесу Альфа-Банка в Санкт-Петербурге Кристина Гималетдинова.

Альфа-Банк продолжает развивает дистанционные каналы обслуживания предпринимателей и поддерживает бизнес своих клиентов с помощью широкой линейки нефинансовых инструментов, таких как Клуб Клиентов, проект «Сравни себя» и многих других, помогая клиентам экономить, повышать эффективность в бизнесе, а также получать новые знания и расширять деловые связи. «В Санкт-Петербурге розничный бизнес в первом полугодии 2018 года показал хорошую динамику, – сообщил директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Санкт-Петербурге Олег Прокаев — Средства физических лиц в сравнении показателей первого полугодия 2017 года возросли на 22,6% и достигли 82,8 млрд рублей. Стабильный рост привлеченных средств физических лиц демонстрирует высокое доверие клиентов к банку и позволяет сохранять лидирующие позиции на рынке по остаткам «до востребования».

Кредитный портфель розничного бизнеса Альфа-Банка в Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия составил 22,1 млрд. рублей. Наиболее востребованы жителями Северной Столицы карты со 100-дневным льготным периодом, а также кредитные и дебетовые карты с функцией Сashback или с возможностью накопления льготных миль Alfa Travel.