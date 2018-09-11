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11.09.18 / 18:03 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге сформировали аварийные бригады дорожников и садовников в ожидании шторма

В Петербурге сформировали аварийные бригады дорожников и садовников в ожидании шторма. Об этом во вторник сообщили в комитете пол благоустройству города.

Оперативные бригады сформированы в каждом районе Петербурга, отметили в ведомстве. Там уточнили, что руководители садово-парковых предприятий в случае падения деревьев обеспечат быструю раскряжевку и вывоз остатков. Дорожники в ответе за быструю уборку поваленных деревьев с проезжей части и тротуаров. Также комитет по благоустройству поручил дорожникам убирать мешающий стоку воды мусор и оперативно отправлять информацию о застоях воды в «Водоканал».

Напомним, ранее во вторник ГУ МЧС по городу предупредило о сильных дождях в среду. Также спасатели ожидают сильные порывы ветра. Их скорость может достигать 23 м/с.

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