Сбербанк решил перестать снижать ставки по действующей ипотеке Заявки не принимают с 10 сентября

Сбербанк решил перестать снижать ставки по действующей ипотеке. Об этом кредитная организация сообщила во вторник.

Сбербанк закончил прием заявок на снижение ставок по действующему ипотечному кредиту. В организации заявили, что рассмотрение таких заявок больше не производится.

«Ведомостям» в банке уточнили, что рассмотрены будут поданные до 10 сентября заявления. Сбербанк сообщил решение по ним не позднее 30 сентября.

Напомним, программа по снижению ставок действующей ипотеки работала около года. Каждый вопрос рассматривался в индивидуальном порядке. Отметим, ранее в конце августа в России выросла средняя ставка по ипотеке до 9,57%. Рост произошел впервые с начала года.