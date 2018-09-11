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11.09.18 / 13:33 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк запустил ипотеку для покупки апартаментов на вторичном рынке жилья

Ставка — от 8,7 %, первоначальный взнос — от 15%

Северо-Западный банк СбербанкаСбербанк запустил программу ипотечного кредитования для покупки апартаментов на вторичном рынке жилья. Об этом в банке сообщили во вторник.

Условия соответствуют продукту «Готовое жилье», ставка — от 8,7 %, первоначальный взнос — от 15%. При одобрении недвижимости в банке нет дополнительных требований к износу, площади, этажности, стоимости, что значительно расширяет перечень апартаментов, которые можно взять в кредит.

Ипотеку на апартаменты в новостройках можно взять как в аккредитованных, так и в неаккредитованных банком объектах. По неаккредитованным объектам потребуется дополнительное обеспечение в виде поручительства физических лиц или залог иного имущества. Рассчитать условия, подать заявку и получить одобрение кредита можно на сайте DomClick.ru, без посещения офиса банка, отмечает Сбербанк. Кредитование апартаментов в новостройках запущено в январе 2017 года на условиях действующей программы «Приобретение строящегося жилья» с первоначальным взносом от 20%.

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