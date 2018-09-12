Нефть Brent подорожала до $80 за баррель WTI торгуется возле этого уровня

Цена на нефть марки Brent впервые с мая превысила $80 за баррель. Об этом в среду свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 18:00 по московскому времени, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent растет на 1,249% и составляет $80,06 за баррель. В то же время баррель нефти WTI с поставкой в октябре подорожал на 2,410% — до $70,96.

Цены на нефть идут вверх на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США. По оценке организации, запасы «черного золота» за прошедшую неделю снизились в стране на 8,64 млн баррелей. Отметим, операторы НПЗ, нефтехранилища и трубопроводы передают сведения API добровольно. По официальным данным Минэнерго, запасы нефти сократились на 5,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 7 сентября.