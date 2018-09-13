Албин поручил построить в «Балтийской жемчужине» поликлинику вместо отдела полиции Но отдел полиции тоже построят

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поручил изменить постановление Смольного по инвестиционным обязательствам ЗАО «Балтийская жемчужина» и исключить из них вопрос о строительстве отдела полиции. Об этом в аппарате вице-губернатора сообщили в четверг.

Теперь создание отдела полиции будет финансировать город и федеральный бюджет. Албин поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос и включить объект в государственную и адресную инвестиционную программы.

Поликлиника должна быть рассчитана на 420 посещений в сутки со станцией скорой помощи. Для ее создания уже выдано разрешения на строительство, получены положительные заключения госэкспертизы.

Отметим, на территории «Балтийской жемчужины» с 2005 года освоено 205 га земли, там поселилось почти 35 тыс. человек. Общая сумма инвестиций в проект составляет свыше $2,2 млрд. За весь период реализации проекта инвестировано более 52 млрд рублей. Проект состоит из 17 очередей строительства, для каждой очереди установлены инвестиционные условия. На текущий момент полностью реализованы восемь очередей строительства, инвестиционные обязательства выполнены с превышением — по 12 очередям строительства.