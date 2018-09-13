Инициативу об удаленной аутентификации клиентов форекс обсуждают на экспертном уровне A Госдуму законопроект внесли еще весной

В настоящий момент законодательная инициатива об удаленной аутентификации клиентов форекс-дилеров проходит обсуждение в профильных комиссиях Госдумы. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в АБН заявил Илья Ванин, заместитель генерального директора «Альпари Форекс» по взаимодействию с органами власти РФ.

«Законодательная инициатива позволит клиенту без посещения офиса и без оформления большого количества документов перейти на регулируемый рынок. В настоящий момент идет обсуждение на экспертном уровне. Законопроект уже внесен в Госдуму», — сказал Ванин. По его словам, пакет предложений по работе рынка форекс Центробанку предоставила Ассоциация форекс-дилеров России при содействии «Альпари Форекс» и других организаций.

«Взаимодействие с регуляторами достаточно конструктивно. Хотя не все наши предложения пока регулятор слышит и готов принимать, но он готов к диалогу, а это самое главное», — заключил Ванин.

Напомним, еще весной группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий форекс-компаниям проводить удаленную идентификацию клиентов-физлиц. В настоящий момент нелицензированные игроки позволяют клиентам открывать счета в любом удобном месте, что обеспечивает их несправедливым конкурентным преимуществом по сравнению с лицензированными форекс-дилерами. Как писал «Коммерсантъ», по мнению участников рынка, нововведение позволит легальным форекс-дилерам увеличить число клиентов минимум в четыре-пять раз. Количество клиентов лицензированных форекс-дилеров оценивают не более чем в 7,5 тыс. человек. Клиентами «Альпари Форекс» на 1 сентября 2018 года являются 748 человек. Компания получила лицензию ЦБ в конце 2016 года.