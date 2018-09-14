Венесуэла возобновила поставки средней нефти на Кубу — СМИ С июня по август объем поставок составил 4,19 млн баррелей

На кубу возобновили поставки средней венесуэльской нефти. Об этом в пятницу сообщает Reuters.

Сообщается, что с июня по август объем поставок составил 4,19 млн баррелей нефти Mesa 30. А с января Венесуэла отправила порядка 11,7 млн баррелей нефти разных марок со средним дневным показателем 49 тыс. баррелей в сутки.

Отметим, в настоящее время добыча нефти в Венесуэле сокращается. Эксперты полагают, что к концу года объем добычи может упасть до 1 млн баррелей в день. При этом нефть — главный продукт экспорта Венесуэлы, которая в последние годы переживает острый экономически кризис.