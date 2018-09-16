Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Свердловском саду Петербурга Часть участников была вынуждена уйти

Полиция применила слезоточивый газ во время объединенного митинга в Свердловском саду Петербурга. Об этом передает корреспондент АБН в воскресенье.

Он уточнил, что газ применили, когда толпа пыталась «отбить» задержанного участника. В результате, часть людей была вынуждена покинуть сад. Воздействие газа ощутила даже депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова, которая стояла в десятке метров от места задержания.

Добавим, митинг в Свердловском саду объединил два мероприятия – митинг обманутых дольщиков и митинг «Против пенсионного грабежа», организованный объединенной оппозицией. Последний изначально был согласован на площади Ленина. Однако затем в связи с прорывом трубы на площади Смольный предложил организаторам перенести его в Удельный парк. Организаторы не согласились и намеревались провести акцию на площади. Утром в воскресенье на место начали стягивать полицию и Росгвардию. Организаторы решили присоединиться к митингу дольщиков и перейти в Свердловский сад.