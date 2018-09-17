Все новости

17.09.18 / 19:50 Новости / Россия и мир / Экономика

РФ отменила льготные пошлины на ввоз автокомпонентов для промсборки

Ставки ввозных пошлин привели в соответствие с обязательствами РФ в ВТО

Фото: Пулковская таможня

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил отмену РФ льготных пошлин на ввоз автокомпонентов для промышленной сборки. ОБ этом в понедельник сообщают в ЕЭК.

Ставки ввозных пошлин привели в соответствие с обязательствами РФ в ВТО. ЕЭК отмечает, что в ходе присоединения к ВТО Россия получила право на индивидуальные ставки пошлин на компоненты «для промышленной сборки» в течение переходного периода. Срок действия истек 1 июля, после чего ставки должны быть подняты на 3-10%.

Напомним, ранее сообщалось, что власти РФ планируют возместить производителям машин и автокомпонентов потери от отмены льготных пошлин. Ожидается, что субсидии не будут увязаны с обязательствами пред ВТО.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.