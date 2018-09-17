РФ отменила льготные пошлины на ввоз автокомпонентов для промсборки Ставки ввозных пошлин привели в соответствие с обязательствами РФ в ВТО

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил отмену РФ льготных пошлин на ввоз автокомпонентов для промышленной сборки. ОБ этом в понедельник сообщают в ЕЭК.

Ставки ввозных пошлин привели в соответствие с обязательствами РФ в ВТО. ЕЭК отмечает, что в ходе присоединения к ВТО Россия получила право на индивидуальные ставки пошлин на компоненты «для промышленной сборки» в течение переходного периода. Срок действия истек 1 июля, после чего ставки должны быть подняты на 3-10%.

Напомним, ранее сообщалось, что власти РФ планируют возместить производителям машин и автокомпонентов потери от отмены льготных пошлин. Ожидается, что субсидии не будут увязаны с обязательствами пред ВТО.