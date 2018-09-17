Паоло Соррентино представил в «Авроре» свой новый фильм «Лоро» О бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони

Итальянский режиссер Паоло Соррентино представил российским зрителям свой новый фильм «Лоро». Это произошло в кинотеатре «Аврора» в Петербурге накануне в рамках XXVIII международного кинофестиваля «Послание к человеку».

Фильм рассказывает о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. По словам режиссера, он стремился показать политика как человека со своими страхами и слабостями, пишет «Петербургский дневник».

Соррентино добавил, что не хотел снимать фильм «об идеальном Берлускони». Он отметил, что через фильм намеревался показать «историю общества и страны на примере одного политика». Возрастное ограничение фильма 18+.

Накануне Паоло Соррентино также рассказал о съемках второго сезона сериала «Молодой папа». По его словам, съемки запланированы на ноябрь, а на экраны сериал должен выйти в ноябре 2019 года. Режиссер добавил, что во втором сезоне сыграют Джуд Лоу и Джон Малкович.