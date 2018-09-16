Паоло Соррентино рассказал о съемках второго сезона сериала «Молодой папа» Его выход намечен на осень 2019 года

Итальянский режиссер Паоло Соррентино планирует начать съемки второго сезона сериала «Молодой папа» в ноябре этого года. Об этом он рассказал в рамках кинофестиваля «Послание к человеку» в воскресенье.

По словам режиссера, выход второго сезона намечен на ноябрь 2019 года, пишет «Петербургский дневник». Также Соррентино подтвердил, что в сериале будут сниматься актеры Джуд Лоу и Джон Малкович.

Добавим, сериал «Молодой папа» вышел в 2016 году (возрастное ограничение 18+). Он рассказывает историю Ленни Белардо, которого избрали папой римским Пием XIII. Всего в первый сезон вошло 10 эпизодов. Ранее в воскресенье Соррентино открыл кинофестиваль «Послание к человеку» выстрелом пушки.