В Петербурге закрыли движение троллейбусов по части Тульской улицы Из-за работ на водопроводе

С 11:00 17 сентября до окончания работ в Петербурге закрыли движение троллейбусов по Тульской улице у Новгородской улицы в одном направлении от Суворовского проспекта. Об этом в понедельник сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Изменения затронули трассы троллейбусов №№7, 16 и 33. Отмечается, что движение пришлось остановить в связи с аварийными работами на водопроводе. Подробную информацию о маршрутах можно узнать на сайте «Горэлектротранса».

Кроме того, с 05:00 22 сентября до 01:00 24 сентября будет закрыто троллейбусное движение по Малому проспекту В.О. от 8-й до 12-й линии. В результате маршрут изменит троллейбус №9.

Добавим, в настоящее время в Петербурге по измененным маршрутам ходят трамваи №№18 и 55. Маршрут №47 временно закрыли. Ограничения будут действовать до 26 ноября.