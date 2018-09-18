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18.09.18 / 19:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи - 2402,58; РТС - 1123,03

Фото АБН

Московская биржа закрылась во вторник в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 1,21% до 2402,58 пунктов. Индекс РТС увеличился на 2,14% и составил 1123,03 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский фондовый рынок во вторник обновил рекордные максимумы. Индекс Мосбиржи еще никогда не был так высоко, и это очень интересная ситуация, учитывая степень геополитического риска. По прогнозам «Альпари-Брокер», рублевый индикатор в теории еще может пробить 2400 пунктов, но выше ему делать нечего. Индекс РТС в данной ситуации выглядит более предсказуемым и логичным, здесь есть потенциал восстановления к 1125 пунктам.

Аналитик напомнила, что Минфин РФ в среду не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ. По мнению Бодровой, конъюнктура для продажи госдолга остается неважной, поэтому ведомство не хочет рисковать. При этом, доллар США во вторник неплохо просел в паре с рублем. Американская валюта спустилась к 67,50 рублям. Аналитик считает, что это еще не предел для снижения. День для пары доллар/рубль закроется в пределах 67,40-68,00 рублей, евро/рубль финиширует в границах 78,80-79,45 рублей.

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