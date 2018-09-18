Число бедных в России в I полугодии уменьшилось на 1,1 млн человек год к году Всего их 20 млн человек

Число бедных в России в I полугодии уменьшилось на 1,1 млн человек год к году. Об этом сообщается в материалах Росстата, опубликованных во вторник.

Доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума в указанный период составила 13,6%. Это около 20 млн человек.

При этом, число бедных жителей России во II квартале 2018 года уменьшилось на 1,4 процентных пункта по сравнению с показателем I квартала. Их доля составила 12,8% от всего населения страны – 18,8 млн человек.

Напомним, в I полугодии прошлого года бедных россиян было 21,1 млн человек. Это 14,4% от общего числа жителей страны. По итогам прошлого года, бедных было 19,3 млн человек – 13,2%.