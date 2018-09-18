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18.09.18 / 09:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Майские указы по обеспечению жильем в РФ оценили в 2,5 трлн рублей

Ранее утвержденный бюджет этой программы составлял 1,1 трлн рублей

Фото: finobzor.ru

Минстрой оценил бюджет программы по обеспечению жильем в РФ на 2018-2025 годы в 2,5 трлн рублей. Соответствующее постановление ведомство представило в понедельник.

При этом ранее утвержденный бюджет этой программы составлял 1,1 трлн рублей. Ведомство предложило увеличить объем финансирования мер по развитию жилья и коммунальной инфраструктуры в России. Из федерального бюджета до 29025 предлагается выделить 1,9 млрд рублей, из региональных – 367,5 млрд рублей, остальную часть планируется получить от частных инвесторов. Также в законопроекте изменили объем ежегодного ввода нового жилья: в 2018 году его сократили до 86 млн кв. метров, а в 2019 году – увеличили до 88 млн кв. метров.

Добавим, ранее Минстрой установил среднюю стоимость жилья в России. В четвертом квартале текущего года она составила 91,6 тыс. рублей за квадратный метр в Москве и 71 тыс. рублей – в Петербурге. Квадратный метр в Кабардино-Балкарии и Дагестане стоит 28,3 тыс. и 29,6 тыс. рублей соответственно – в этих регионах зафиксирована самая низкая стоимость жилья.

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